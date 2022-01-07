位於美國伊利諾伊州林肯市的一棟掛售住宅意外爆紅，八角形2層住宅整棟漆黑一片，以獨特的「哥德風」走紅網路，網友看了也打趣稱其為「佛地魔的家」。事實上，屋主當初僅以7.5萬美元買下該物件，將其大改造成如今這副模樣，房價大漲逾3倍至25萬美元。

商業內幕報導，這棟住宅獨具一格的風格引發熱烈討論，擁有近140萬追蹤人數、專門介紹美國奇特房屋的Instagram帳號「Zillow Gone Wild」也分享這棟住宅，引來9.4萬人按讚，不少網友被這哥德風格的住宅深深吸引，直呼「超想入住」、「真的很喜歡...」，還有網友戲稱這是由「佛地魔設計的家」。

這間房屋於1993年落成，最初配色以白色搭配棕色屋頂，直到房仲業者古德曼（Seth Goodman）於去年8月以7.5萬美元的價格買下這間住宅，並大幅進行翻修，他坦言最一開始不打算整棟漆成黑色，原計畫只想將屋頂漆成黑色，但最終不僅外觀全漆黑色，連內部也都漆成黑色。

神秘八邊形住宅外觀全漆黑色，屋簷又有白色裝點襯托，而室內是2房2衛的配置，1樓為開放式客廳、餐廳、廚房跟儲藏室，以及旋轉樓梯可上2樓，並附有天窗，採光充足；此外，室內裝潢同樣也以黑色系為主，搭配灰色、白色細節點綴，成黑白主題，房子也有多扇窗戶，確保光線充足，不會讓人感到陰鬱。

這也讓當初僅以7.5萬美元價格購入住宅的古德曼，在將其大幅翻修、重新裝潢後，房子變得更加時尚、新潮，且更有質感，房價飆升逾3倍，對物件有興趣，來賞屋的人絡繹不絕，只是迄今尚未出售。