農曆春節將至，為期5天的2022年台南眷村年貨大街，將從13日起在台南市立棒球場旁的棒球大道熱鬧登場。今年的眷村年貨大街，將有近百攤老店齊聚，希望能讓民眾一覽眷村的特色飲食。不過，配合中央規定，現場也將使用隔板設置試吃專區，主辦單位提醒民眾一定要戴口罩。

主辦單位之一的市議員林美燕表示，台南被稱為美食文化之都，道地的眷村美食更增添台南風味；其中，水交社文化、美食，已是台南眷村的代表之一。她回憶起小時候在水交社眷村時，香腸臘肉瀰漫在眷村空氣裡的香味，以及雲南火腿、泡菜、山東餡餅、山東大餅、槓子頭、窩窩頭等道地麵食，光用聞的就讓人食指大動。

不過，隨著水交社拆遷，許多道地的眷村美食就此四處遷移，為重現眷村美食特色與結合水交社文化園區，每年她都會與新生里辦公室、南瀛眷村文化館及各眷村夥伴舉辦眷村年貨大街，希望讓民眾透過視覺、嗅覺、味覺，體驗眷村的年節氛圍。

新生里長王安國也強調，配合中央規定，眷村年貨大街將在現場使用隔板設置試吃專區，民眾一定要戴口罩。

南瀛眷村文化館理事長金冠宏指出，今年活動從1月13日到17日的每天上午 9 點至下午 9 點，現場除眷村美食、農產品，年菜、伴手禮、乾貨、節慶用品等也應有盡有，絕對是採購年貨的最佳選擇。此外，現場還免費提供公益團體義賣攤位，希望讓大家都能感受到年節的溫馨氣氛。