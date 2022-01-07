邁入全新的2022年，一切也將會是新的開始。星座運勢網站「星座愛情運勢」分析，雙子座、處女座、巨蟹座、天蠍座、水瓶座會在開年迎來好彩頭，好運翻倍，身邊會遇到許多變化，凡事往好的方向發展，職場上能充分展現實力，做出亮眼的成績。

▍1.雙子座

近期你充滿創造性，並且令人感到振奮，尤其事業方面的表現最突出。之前一直沒有起色的企劃，也會因為你不放棄的精神而找到新的突破點。近期非常適合研究新事物，立下新目標，過去的經驗和想法將會給你啟發，使你的生活充實而又意義。切記，不要忽略了基礎的重要性，多累積經驗才能帶來根本上的改變。

▍2.處女座

近期壓力漸漸消散，身心會隨著新一年的到來得到很好的釋放。接下來的日子裡，你將會有更多的時間和精力去做自己感興趣的事情，幸福指數提升。你獨到的想法會讓你顯得很耀眼，因此而獲得異性的青睞，單身的你與異性的關係進展迅速，戀愛中的你與戀人的感情加溫，努力適應變化帶來的影響，日子會過得更加順遂。

▍3.巨蟹座

受到太陽在摩羯座三分天王星的影響，你將有機會建立新的人際關係，結交新朋友，甚至遇到新的戀情，這些經歷會帶給你成就感或前所未有的快樂。元旦過後，工作不僅能充實你的生活，你還能從中獲得新知。如果能與客戶、同行多接觸，還可以因為工作關係而結識到情投意合的異性，給單身的你帶來不錯的情緣。

▍4.天蠍座

近期燦爛的笑容、幽默的言語會填滿你的生活，你常常會扮演一位快樂使者的角色，也會因此讓你在他人眼中加分不少。在工作中多做新嘗試，拋開保守的固有模式，可以讓你解鎖新的技能，做出的成果連你自己都會感到得意。但改變必須建立在實踐的基礎上，否則會演變成新的困難。

▍5.水瓶座

天王星與太陽三分相會讓你比以往更加渴望改變，並願意為此付諸行動。進入2022年的你思維會變得開闊了許多，做起事情來也感覺輕鬆很多。不要讓保守主義或不安全感奪去你改變和提升自我的好時機，這個時候多去嘗試新的體驗會讓你更靠近成功，一些正面意義上的改變也會讓你的生活變得更美好。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】