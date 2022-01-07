邁入第28屆的2022建築園冶獎，除了北北基花東之外，從台灣尾的屏東到桃竹苗，已有13個縣市的公私建築，納入評選範圍，今年更選擇從屏東出發，以「十年樹木．百年樹人」作為意象，將建築種子、綠能環保、開枝散葉、以及歷久彌堅等4大項目列為評選主軸，期待能為台灣選出打造指標性產品的好建築。

2022年建築園冶獎7日回到台灣最南端的屏東，舉行開鑼記者會，邀請2005年到2021年屏東曾獲社區景觀營造類的得獎單位，回娘家共襄盛舉，屏東縣長潘孟安、屏東縣城鄉發展處長李怡德、2022園冶獎主任委員黃啟倫、屏東縣不動產開發公會理事長王士賢、大高雄不動產開發公會副理事長洪光佐、以及高雄市代銷公會理事長謝哲耀等主辦各公會、協會理事長與秘書長啟動。

屏東縣長潘孟安致詞特別感謝園冶獎選擇在屏東縣民公園，舉行開鑼儀式，希望這項將園冶獎帶動建築美學的精神，從南到北，普及到全國，成為全民運動，藉由民間的這項建築美學運動，讓公私部門的建築物，突破傳統框架，具有人性，不再是冰冷的水泥。

2022建築園冶獎主任委員黃啟倫指出，建築園冶獎從高雄出發之後，2005年加入屏東、台南地區，2011年擴展到嘉義縣市及雲林，再前進台中市、彰化縣、以及南投縣，並從2021年納入桃園、新竹和苗栗，島內共13個縣市都是建築園冶獎的縣市。

黃啟倫表示，2022建築園冶獎從台灣最南端的縣市，選擇屏東縣民公園開鑼，具有2大意義，其一是，屏東縣民公園不只2021年獲得園冶獎，更奪得12項國際大獎，因此，希望讓園冶獎與城市行銷結合。

黃啟倫說，第二個意義是，希望園冶獎未來能從台灣尾到台灣頭，將新北市和台北市，也納入評選範圍。

高雄市建築經營協會理事長呂萬卿表示，2022建築園冶獎將以「十年樹木．百年樹人」作為意象，並以建築種子、綠能環保、開枝散葉、以及歷久彌堅等4大項目，作為評選主軸。期待能為台灣選出打造指標性產品的好建築。

他說，2022建築園冶獎報名，自即日起到2022年2月7日截止，桃園以南13個縣市的公、私部門類建築園冶獎，包括屏東縣、高雄市、台南市、嘉義縣、嘉義市、雲林縣、台中市、南投縣、彰化縣、苗栗縣、新竹市、新竹縣、以及桃園市，都是評選對象。

呂萬卿指出，由於2022建築園冶獎地理範圍廣大，因此，特別邀請到台中、台南的建築經營協會，加入園冶獎執行團隊，期望未來能將園冶獎開枝散葉，讓建築的美學種子推廣至台灣各個角落。

他說，2022年將是一個嶄新的開始，深耕進化當地建築，以及未來樣貌儼然成形，是我們不斷向上發展的連結共識與目標，茁壯建築價值也成為美好生活環境的基石。