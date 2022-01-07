全球鍛造輪圈大廠巧新科技（1563）7日公布自結2021年12月合併營收達5.44億元、年減8.38％，不過，受惠於超跑與豪華汽車品牌客戶所需高度客製化的輪圈需求暢旺，2021年度合併營收達74.88億元、年增37.64％，仍創歷年次高。

展望2022年營運，巧新對整體營運成長深具信心。巧新指出，受惠於車用晶片短缺尚無法快速消弭，觀察目前新車銷售市場仍舊保持良好成長態勢，且眾多豪華汽車品牌車廠，包括Lexus、LAND ROVER、保時捷、賓利等，積極推出休旅車車型、新能源車及電動車等全新車款與改款車款，搶佔更多的市場份額，對於巧新客製化鍛造鋁圈接單與出貨動能，有望保持一定水準。

另巧新在雲林及屏東廠擴增CNC機台，已陸續完成裝機，並投產，今年在新訂單與新產能的挹注下，將可帶動公司營運表現，更上層樓。

巧新表示，2021年度營收締造次高的亮麗成績，主要是品牌車廠在全球汽車產業籠罩晶片短缺的陰霾下，採取將晶片供應集中在高毛利車款策略，帶動超跑與豪華汽車品牌客戶，對於巧新旗下多款高度客製化的輪圈需求暢旺，推進整體輪圈出貨數量成長，促使公司雲林斗六廠的產能利用率，持續維持在近滿載的高水位。

另鋁價上漲及碳中和國際趨勢，進一步催動庫存去化與再生鋁料客製化輪圈的業務動能強勁成長，在車用晶片短缺、美西與歐洲塞港等逆風影響下，巧新2021年度合併營收表現、年增37.64％。

根據INFINITY BUSINESS INSIGHTS研究報告指出，全球鍛造鋁圈市場規模2020年達36.04億美元，2021年起將以年複合成長率5.86％的速度增長至2027年，有助於身為鍛造鋁輪圈的巧新，拓展更多市場份額的業務開發空間。

巧新說，隨著減碳風潮掀起，品牌車廠加速電動車、新能源車款的生產，也將採用更多鋁製零組件，以減少供應鏈製造過程中的碳排量，並滿足輕量化需求。

巧新身為全球超跑與豪華汽車品牌的鋁合金鍛造輪圈供應商，旗下客製化輪圈產品，結合空氣動力學，可同時兼具有安全強度高、輕量化、少量多樣化等優勢，加上自有屏東熔煉廠可100％回收熔煉生產再生鋁，配合自有嚴謹的功能性、環境與安全等測試實驗室，讓再生鋁產製的輪圈有相同功能與安全，是車廠輕量化、節能環保不可或缺的重要夥伴，亦持續挹注公司訂單能見度，維持良好前景，有利於2022年的營運表現。