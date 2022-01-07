全球第四大壓縮機製造廠瑞智精密7日公布，2021年壓縮機累計銷售台數首度突破2000萬台而達2026.01萬台、全年合併營收226.10億元，雙雙改寫歷史新高，全年銷售及營收目標超前達陣。值得注意是，瑞智2021年12月銷售台數及合併營收，均出現負成長。

瑞智2021年12月壓縮機銷售155.15萬台，月減3.53％、年減21.56％；12月合併營收17.78億元，月減5.70％、年減10.08％。2021年壓縮機累計銷售台數2026.01萬台，年增4.90％，全年合併營收226.10億元，年成長17.07％。

瑞智指出，瑞智2021年壓縮機銷售台數及合併營收，雙雙創歷史新高紀錄，主因是受惠於疫情趨緩，歐美出口訂單需求暢旺，非家用空調產品較2020年增長，加上原物料及運輸成本上漲下游空調業提前備貨，以及因應原物料上漲調整售價所致。