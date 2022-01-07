美國聯準會(Fed)12月會議紀錄透露，通膨風險升高，將加快縮表、升息速度，引發市場恐慌，標普500指數單日重挫近2％。投信法人認為，今年景氣成長轉趨溫和，漲多的成長股波動加大，不過，具備護城河特色的水電瓦斯等公用事業，可望逆勢上漲，為投資人帶來不錯的回報。

聯準會近日公布最新會議紀錄，決策官員傾向加快升息，並縮減整體資產部位，來抑制高通膨的問題。消息面引發美股全面重挫，標普500指數跌1.94％，包括資訊科技、不動產、金融、消費等次產業指數都同步下挫，僅公用事業指數逆勢小漲0.03％，明顯抗跌。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人許書豪表示，過去3個季度，美國消費者物價指數(CPI)升破4％，凸顯通膨高漲的壓力。按過去經驗，當CPI維持在4％以上高檔區間時，公用事業類股因為具備高股利、低波動的特性，較能抵禦通膨上行的風險。

再者，去年因為疫後經濟全面重啟，企業獲利大爆發，隨著基期墊高，預期今年成長力道轉向溫和，讓股價漲多的成長型股票波動度加大，不過，具備護城河產業型態的水電瓦斯等公用事業，通常逆勢走高。

統計2000年以來，製造業採購指數(PMI)從擴張區間回落到50以下收縮區時，標普500指數漲跌互見，平均小漲2.82％，而次產業的公用事業指數都呈現上漲表現，平均漲幅22.3％。

許書豪表示，雖然聯準會政策緊縮，但市場資金仍舊相當充沛，美國貨幣型基金規模高達4.6兆美元，勢必尋求更有利的出處，加上景氣維持擴張型態，在此情況下的升息循環中，每一次的市場震盪都是布局水電瓦斯產業的好時機。