外觀造型展現王者氣勢，璀璨亮麗的「福虎昇豐」玉璽酒。（李金生攝）

金酒「福虎昇豐」玉璽酒今天開賣。首批來到的幸運買主是金城鎮東門里的鄉親。（李金生攝）

幸運中籤買主仔細檢查「玉璽酒」，貨物出門概不退換。（李金生攝）

不少酒商到場收購，轉手就有1倍以上的差價利潤。（李金生攝）

迎接2022虎年來到，金酒公司推出新年賀歲大禮「福虎昇豐」玉璽酒，售價是寓意一路發的1萬6800元，今天在金酒公司福利大樓開賣，首日轉手就有1倍以上的差價利潤，讓幸運中籤的買主開心拿到1個大紅包。

外觀造型展現王者氣勢，璀璨亮麗的「福虎昇豐」玉璽酒，酒度為56度，容量0.6公升裝，今年仍限量推出6000瓶，縣府特保留其中4000瓶給設籍年滿20歲公民「抽獎」，在歲末年終再送給鄉親1份溫馨的禮物。

縣府考量新冠肺炎疫情持續發燒，為避免排隊人潮帶來感染風險，特採分流購買的作業方式，今早在金酒公司福利大樓開賣，持續至1／26為止。首批來到的幸運買主是金城鎮東門里的鄉親，吸引不少酒商到場收購。

目前坊間傳出的行情是轉手就有1倍以上的差價利潤，收購價格從3萬5000元到4萬2000不等，許多鄉親擔心放在家裡等漲價，萬一不小心碰損就不值錢，只要價格談攏就現場脫手。

另也有中籤的旅台鄉親委託家人購買，不管賣多少就當作雙親的「壓歲錢」，讓專程跑一趟的老人家好開心，也讓在場買酒的鄉親好羨慕。

金酒表示，除幸運中籤的4000位鄉親之外，另自2022年1／1至4／30止，只要在金酒臺灣本島各展售處單張發票消費滿1萬元者，就有1次參加抽「福虎昇豐」玉璽酒價購資格，消費愈多中籤機率愈高。金酒預計5月抽出這批加碼版的幸運得主，計有200盒。有興趣收藏者也可洽詢免稅通路，預計2月以後開始販售。（酒後不開車．安全有保障）

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