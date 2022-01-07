台中第二選區立委補選投票，倒數計時。民進黨候選人林靜儀選前之夜大咖雲集，總統蔡英文、副總統賴清德都會到場助陣。國民黨候選人顏寬恒則勤走基層，4日在沙鹿玉皇殿巧遇台北市長柯文哲的父母柯承發、何瑞英，引發關注。和台北市長柯文哲。資深媒體人黃光芹，中二補選最後關頭只有3個字，「防變數」。

黃光芹7日在臉書發文表示，台中第二選區補選最後關頭只有3個字，「防變數」。這次中二補選的選舉人數為29萬5985票，如果以50%的投票率來計算，兩位候選人差距小，因此兩方陣營在最後關頭，都在積極找或防「變數」。

黃光芹接著指出，2020年民眾黨在台中第二選區有2萬8382票，即使柯媽媽出來打擦邊球，一來一往，加上選票有區隔性，具有關鍵影響力。再者，打捷運「正英站」，要防顧此失彼，正英站周邊的居民感受如何，也是關鍵。

黃光芹認為，2020年因為有總統大選激化，台中第二選區的投票率高達77.20%，陳柏惟以5073票贏了顏寬恒；至於罷免陳柏惟成功，投票率為51.72%，同意票高於不同意票4466票。投票率絕對具關鍵力，高出5成或低於4成5，會出現不同的結局。而府院黨團為一席立委補選動員成這樣，也是前所未見，令人嘆為觀止。