恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.; NASDAQ：NXPI）宣佈其領先業界的汽車雷達產品組合將推出兩項更新，該產品現已用於全球20家頂尖OEM的設計之中。

業界首款專用的16奈米成像雷達處理器恩智浦S32R45已開始量產，首批客戶量產將於2022年上半年展開。此外，最新恩智浦S32R41旨在將4D成像雷達的優勢擴展至更多車輛，這些處理器為針對L2至L5的自動駕駛需求所設計，能使4D成像雷達進行360度環繞感測。

成像雷達可擴展雷達的功能，從偵測大型物體，到透過高解析度點雲（point cloud）「監測」車輛環境，進而改善環境映射（environmental mapping）和場景理解（scene understanding）。透過這些影像，能區分易受傷害的道路使用者和車輛等物體，並運用至複雜的都市場景中，像是當摩托車靠近大型送貨卡車或兒童跑進停放汽車中間的道路時。

此外，成像雷達需要能同步測量速度，並對最遠300公尺處超出人類視力範圍的物體進行分類，亦須識別快速移動的車輛，並將它們與駕駛路徑中較慢的車輛或甚至靜止障礙物（例如廢棄輪胎）區分開來，而恩智浦最新推出的成像雷達處理器將能滿足這些需求。

恩智浦的4D成像雷達是首款在短、中和遠距作業中同時提供三合一多模（multi-mode）雷達感測的雷達，能同時感測汽車周圍非常寬廣的視野。為實現該目標，恩智浦採用創新架構，運用192個虛擬天線通道組成低複雜度感測器配置，使效能超越原始的感測器硬體功能。

該效能得以大幅躍升，是透過結合能使運算效能達到標準處理器64倍的專屬雷達硬體加速、可實現亞度角（sub-degree）解析度的超解析度（super-resolution）雷達軟體演算法，以及能同時操作天線通道的進階MIMO波形所實現。

許多高解析度感測器，例如光學雷達（LIDAR）和高天線數巨量MIMO雷達，可能因成本和複雜度只能使用在狹隘的使用範圍內，而此架構將有助於克服其局限性。