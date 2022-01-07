全家（5903）7日公告2021年全年集團合併營收836.59億元，年減2％。其中去年12月營收72.58億元，比前年同期略減0.05％，但月增3.4％，衝上去年全年單月營收次高。

綜觀12月，全家整體營運在疫情干擾下仍有斬獲，差異化的鮮食品類本月顯著成長，APP會員電商「全+1商城」開站後，助攻數位渠道業績向上推升，展店計畫亦依原事業計畫進行，到去年12月店舖數較上月增加9家，截至去年12月31日止，全家便利商店總店舖數達3980家。

去年12月正式入冬，全家現煮熱飲需求上揚，Let’s cafe首度攜手台灣精品巧克力品牌「畬室」推出熱柚香巧克力飲，私品茶則端出以芋泥牛奶為基底添加三色地瓜圓的話題熱飲，促動整體成長近一成。全家明星商品霜淇淋同樣受惠「畬室」聯名話題強勁，成長一成五。

微波鮮食多箭齊發的聯名策略持續奏效，本月聯名永豐餘、山海樓推出溫沙拉、粥品湯品等溫暖型冬季鮮食，再加上既有常銷的鼎泰豐、屯京拉麵等，並輔以會員APP新增「聯名地圖」的便利搜尋服務，皆令各品類業績提升。

搶攻歲末宅居聚會商機，自海外獨家引進法國第一冷凍品牌Picard近70項道地法式美食，覆熱即食兼具視覺與美味的特色，帶動整體冷凍鮮食以及預購業績，較去年成長近五成。

展望今年元月營運，全家全力把握農曆年前商機，除應景的開運福袋、過年氛圍鮮食陸續推出外，年菜預購也進入最後衝刺階段，可望助攻業績表現。