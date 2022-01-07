微控制器（MCU）廠應廣（6716）7日公告12月營收8261萬元，較2020年同期成長將近34％；同時，第四季營收將近2.48億元，也是歷史次高紀錄，較前一年同期大幅成長約30％，顯然市場對MCU應用的需求熱度不減。

累計2021年全年營收達9.66億元，較2020年營收成長超過41％。應廣表示，在進入2021年第四季乃至於年底時，市場對MCU產業區塊的雜音逐步增加，例如終端產品價格回落、上游晶圓成本續漲可能難以轉嫁下游客戶、通路囤貨漸增等等，但從應廣第四季營收仍續創歷史次高、且與第二季的旺季營收相當來看，顯示市場需求持續暢旺，同時，應廣在該領域的競爭力實不容小覷。

展望後續市場發展，目前產業環境仍是晶圓代工產能緊俏，惟訂單能見度可及於2022年上半年，在產品應用方面，除了日常生活所需要的各式各樣家電及消費性電子產品，以及遠端辦公、資料中心所需要的電腦系統相關配備對MCU的需求外，應廣積極佈局在智能手環手錶、電動車充電樁、感應技術等相關領域的應用產品，將陸續在2022年產生明顯效益。

董事長唐燦弼表示，2022年晶圓產能的取得將有相當幅度的成長，得以確保出貨順暢；同時，強化產品組合，鞏固優質毛利率；全力佈局未來具成長性領域的產品線。