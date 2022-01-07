度過拉貨旺季，以及年底庫存盤點效應，LED封裝廠億光（2393）上月營收以51.8億元寫下去年2月以來低點，累計2021年營收250.28億元，年增15.9％，展望2022年，億光在汽車、不可見光、mini LED背光三大領域穩健成長，營運可望呈現雙位數成長。

億光7日公布12月營收，在傳統淡季、年底庫存盤點之下，12月營收降至18.42億元，為去年單月次低紀錄，月減6.1％、年減6.7％；累計億光第四季營收達57.61億元，季減13％、年增8％，累計億光2021年營收達250.28億元，年增15.9％，全年營收連續第二年維持成長。

不可見光產品因應用層面擴大，特別是光耦合器產品，應用面開展，億光2021年執行相當大幅度的擴產計畫，下半年因材料價格飆漲，亦祭出漲價行動以對外反映成本，2022年隨著車用晶片供給減壓、mini LED應用擴大，億光各主要事業均有機會維持成長，二位數營收增長幅度可期待。

億光2021年前三季累計營收達193億元，稅後純益16.8億元，已逾前一年度全年獲利，累計EPS達3.78元，市場初估億光去年EPS可望上看4.5～4.7元，為最近七年以來，最佳財報成績單。