墨西哥官員今天表示，一輛裝有10具屍體的運動休旅車（SUV）被放在墨西哥薩卡特卡斯州州長辦公室外的公共廣場上，廣場掛有燈彩、還有耶誕樹等節慶裝飾。

墨西哥中部薩卡特卡斯州（Zacatecas）州長蒙瑞爾（David Monreal）在廣場上拍的一段影音中說，車上的屍體有明顯遭毆打的瘀傷。

他說：「他們來這裡是為了把這些東西留在這座宏偉建築物前。」他指的是薩卡特卡斯州首府武器廣場（Plaza de Armas）一棟具有數百年歷史的建築，他以此當作自己的辦公室。薩卡特卡斯州首府和州同名，也 叫薩卡特卡斯。

蒙瑞爾說，安全一直是薩卡特卡斯州的主要挑戰，他將平息暴力。

由於敵對幫派間的地盤爭奪戰，薩卡特卡斯州已經成為墨西哥最暴力地區之一。根據官方資料顯示，薩卡特卡斯州在2021年登錄了1050件謀殺案，比2020年多出約260件。