高雄顧姓男子任職高鐵包商大夜班技術工人，因迷信私人宮廟可幫忙消災解厄，便長年到前鎮區、鳳山區交界處的「無極慈聖宮」參拜，並將上百萬的積蓄花光，甚至欠下高達20萬法事金、蓮花金，顧男卻因欠債遭57歲蔡姓女宮主及其友人65歲梁男、53歲魏男持棍棒、鐵鎚活活打死，警方循線逮捕3人，全案依殺人罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高市警鳳山分局6日上午8時30分許接獲民眾報案，稱顧男倒於鳳山區一處小公園的椅子上，警方到場時，顧男奄奄一息並未斷氣，但救護人員抵達現場時，顧男已經氣絕身亡，警方初步檢視大體發現左眼瘀青，身上多處瘀傷，且附近有一件沾有血漬的長袖外衣。

經警方調查，顧男是無極慈聖宮的信徒，由於深信到私人宮廟參拜可消災解厄，已在無極慈聖宮參拜10年之久，顧男每個月薪水約5萬多元，但因為過於迷信宗教，他平時省吃儉用，將大把積蓄都花在宮廟的法事金、蓮花金，且每周固定會到宮廟參拜，一個月平均花4萬元以上在無極慈聖宮，長年下來初估顧男「貢獻」該私人宮廟破百萬元。

據了解，顧男5日下午3時進入無極慈聖宮，直到隔日早上8時才踉蹌步出宮廟外隨之倒地，但犯案3人為了不讓顧男倒臥於宮廟大門前，便將他拖行到宮廟旁空地，隨後顧男則自行起身，搖搖晃晃走到一旁小公園上的長椅休息，才被路過民眾發現報案。

警方循線逮獲蔡女、梁男及魏男，蔡女到案後坦承犯行，警方也在小公園旁、蔡女的私人宮廟內取出作案棍棒及鐵槌，也在現場發現有血漬擦拭痕跡，而梁男、魏男則否認犯案，均指稱是蔡女動手，目前警方仍在釐清相關案情，全案依殺人罪嫌移送高雄地檢署偵辦。