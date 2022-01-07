香港無線新聞（TVB News）前主播梁凱寧（Maggie），長相甜美加上E罩杯傲人上圍，還曾經到英國劍橋大學深造，學霸正妹形象深植人心，成為主播後更迷倒大票男性觀眾；梁凱寧有別於主播台上包緊緊，私下都會大方曬出清涼照，近日更發影片重溫旅行時光，浮潛幸運巧遇鯨鯊，但網友全被她只穿比基尼的超兇身材吸引，讚嘆「只看到美人魚」。

29歲的前主播梁凱寧（Maggie）甜美可人臉蛋加上惹火身材，一直讓她擁有高人氣，只要在社群分享近況或發文都會造成討論，去年平安夜化身聖誕女郎就成功迷倒不少粉絲；昨（6）日梁凱寧PO出2017年去旅行的照片和影片，重溫過去能到處旅行的美好。

近日梁凱寧發影片重溫旅行時光，浮潛幸運巧遇鯨鯊，但網友全被她只穿比基尼的超兇身材吸引，讚嘆「只看到美人魚」。(圖/ 摘自梁凱寧IG)

畫面中梁凱寧穿了紅色比基尼在水裡浮潛，還有一隻鯨鯊伴她左右，就像是在跟她「共舞」，她也開心地說，「美麗的海洋世界，Dancing with whale shark」；而這段影片網友重點全放錯，目光都放在梁凱寧傲人身材，「大波名不虛傳」、「這是美人魚嗎」、「鯨鯊只能當配角」、「我看了很久都沒看到鯨鯊，只看到妳」。

梁凱寧（Maggie）雖然離開主播台，但還是活躍於香港演藝圈，時常能在和醫療相關的節目看到她的倩影，過去她還被粉絲發現氣質神似韓國女神孫藝珍，更被冠上「香港孫藝珍」的封號，讓她也被逗樂；但梁凱寧的美貌也曾被質疑整容，有網友挖出她的舊照，認為五官隨著年紀增長也更精緻。