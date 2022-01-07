工業電腦廠樺漢（6414）2021年12月營收再締新猷，達115.9億元，月增15.2％、年增13％，已連續兩個月突破百億大關；第四季營收296.4億元、全年營收960.8億元也同步改寫高峰，繳出三高紀錄。市場預期，隨著三大事業體同步成長，以及策略結盟效果逐步顯現，預料今年營收將突破千億元大關。

樺漢表示，公司積極衝刺融合「AIoT硬軟雲平台」，邁入第三階段IPC 3.0，助力營運規模穩健放大。尤其受惠AIoT、5G、Cloud及半導體市場蓬勃發展，帶動智能零售、金融、博奕、娛樂等歐美客戶需求增溫，工業物聯網、嵌入式科技產品出貨暢旺，在料況維持健康水位之下，挹注樺漢個體全年營收優於預期、年增31.2％，再加上系統整合事業營收年增37.2％，以及品牌通路、其他設計製造事業等皆年增率呈穩定成長，推升營運表現。

展望後市，樺漢對今年營運向上成長深具信心，受惠AIoT、5G、Cloud及半導體的市場成長趨勢明確，帶動旗下三大事業體有良好的業務拓展空間，以目前在手訂單創歷史新高來看，整體訂單能見度達兩年以上，將有助營運動能保持雙位數複合成長率的目標不變；市場推估，今年營收將有突破千億大關實力。因應元宇宙、低軌衛星、5G、AI等科技新浪潮崛起，樺漢去年起即積極籌組「產業國際大聯盟」，與Google、Intel、MTK、VIA、中華電信、精誠資訊等合作夥伴，共同發揮技術與業務領域優勢，走向數位轉型，期盼讓公司「3+3雲地整合服務」產生龐大效益，開創新世代AIoT數位產品與服務新商業的運營模式。除了深耕十大應用領域硬軟產品發展外，更劍指「產業元宇宙」龐大商機。

樺漢指出，未來將憑著多年來所累計設計製造服務（DMS）、資訊科技（IT）和系統整合（SI）及雲（Cloud）服務完整「AIoT硬軟雲平台」的解決方案，以及全球擁有超過59個國家、超過5000個系統整合商、超過25萬個企業客戶等的高度競爭力，整合合作夥伴協助更多不同產業市場客戶，積極拓展「產業元宇宙」市占率。