談戀愛時錢財方面的底線如果沒有說清楚，可能導致分手後有金錢糾紛。近日一名大陸男子在與情人分手後報警，向前女友追討戀愛時的花費，折合台幣約1萬5千元，其中包含男子母親包的水餃1顆也要算3.5元新台幣，消息讓眾人傻眼，

綜合陸媒報導，4日貴州省貴陽市一對情侶分手後，男方竟跑到派出所報案，稱要拿回兩人交往期間花的費用。計算所花費用時，2人為了費用細節爭執不已，女子說道：「那個藕粉錢，我是算的買煙彈的和其他了的」，男子則解釋：「藕粉送阿姨的，跟妳沒關係」，還不忘狠酸：「雖然妳很一般，阿姨確實好」。

男子要求討回交往期間的費用。（圖／翻攝自微博）

不過最讓人傻眼的是，男子連媽媽包的水餃也要計較，表示平均一個水餃0.8元人民幣（約3.47元新台幣），最後該女子歸還與男子戀愛期間所花費用共計3422元（約1萬4851元新台幣）。

此事在陸網引起熱烈討論，許多網友覺得有夠瞎，紛紛留言，「以為是見家長，其實是賣餃子」、「當我深情望著妳的時候，其實在數妳吃了多少個餃子」、「算什麼男人」、「這樣的人還找得到女朋友？」也有不少人慶幸，「花這3000多遠離垃圾男人真是太值了」、「恭喜女孩子脫離苦海，這種男人早分手早好」、「還好分手了，女生解脫了」。