宜蘭縣警察局今天（7日）配合警政署，規畫全國同步擴大取締酒後駕車專案勤務，同時發布從今年1月1日到1月6日，共取締酒駕違規件數達23件，呼籲用路人善用「指定駕駛」、「代駕服務」或搭乘計程車，切勿以身試法。
警方表示，取締酒駕的23件中，有14件涉及公共危險罪嫌移送，各分局仍將在轄區易發生酒駕違規、肇事熱點、餐飲營業場所密集路段、聯外幹道及橋梁等地，規畫酒測稽查勤務，加強執法強度，嚴格取締酒駕。
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警方表示，取締酒駕的23件中，有14件涉及公共危險罪嫌移送，各分局仍將在轄區易發生酒駕違規、肇事熱點、餐飲營業場所密集路段、聯外幹道及橋梁等地，規畫酒測稽查勤務，加強執法強度，嚴格取締酒駕。
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