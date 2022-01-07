打到末節還剩4分鐘左右，國立體大陳冠中僅差2次助攻就可完成富邦人壽大專籃球聯賽生涯首次大三元，沒想到國體教練桑茂森卻把他換下場，桑總賽後直言完全不知道陳冠中接近大三元，「因為他當時沒力了！」陳冠中的回答更是貼心，「那是教練保護我，這調度很棒。」

國立體大最後以67比60送給中原大學9連敗，國體則拿預賽第5勝(3敗)，搶進8強機會濃厚，不過桑茂森不改小心翼翼個性表示，「今天真的很難打，因為知道對方很可能排出五小陣容，我們卻必須換大的上去，幸好還是贏下來了。」

至於陳冠中如此接近大三元的表現，桑茂森表示，「我是真的不知道他快要大三元了，只是當時他看起來快沒力了，所以我才把他換下場休息。」陳冠中也說，「我也不知道自己這麼接近大三元，我只有記得自己5次失誤了(應該是6次)。」

「以前我有一次只差3助攻就可大三元，當然希望有一天可以達成，我不會強求，能有這樣的數據，當然全都要感謝我的隊友，」拿12分、11籃板及8助攻的陳冠中表示，「能夠有這麼棒的團隊，我才有可能拿到這種數據，都靠他們！」

不過桑茂森的一項贏球習慣，卻被眼尖的媒體發現了，因為他從昨天擊敗文化大學之後，他的衣服都沒有換，「這樣也被你們發現，我保證明天會換衣服來，假如沒有換，起碼我會換個心情來，其實球員或教練都會有這種習慣或是禁忌的。」

「畢竟球員需要一點運氣，只要節奏很棒，通常也不會刻意破壞。」桑茂森說，一旁的陳冠中也同意自家教練說法，「我從高二到現在，也有只會坐在遊覽車側門上去靠走道第1個位置的習慣，因為除了腳可以伸展，還能夠吃東西。」