曾擔任職籃球員經紀人的39歲劉維霖2020年間涉嫌從色情網站下載P＋聯盟球員譚傑龍等人不雅影片，並藉此威脅球員提供原味束褲、襪子，供他拿去賣錢，台北地檢署昨日依恐嚇取財等罪起訴劉男。新北地檢署掌握劉男另涉他案證據，昨指揮發動搜索，警方在劉男家中查扣手機、電腦等證物，並拘提劉男到案，訊後依違反兒少性剝削罪嫌移送新北地檢署偵辦。

檢警追查，32歲余姓男子涉嫌將色情網站架設在美國、日本，以釣魚手法，利用LINE、SKYPE等通訊軟體，假扮女生與被害人聊天、相約視訊，再側錄不雅影片，放在網站上牟利，而他經營的「台灣異男影片」中，充斥著許多運動選手的不雅影片。

劉男從余男經營的色情網站中，認出不少球員，他藉口可幫忙移除影片，趁機向球員索討「原味」束褲或球衣等，而他也看到譚傑龍3年前遭側錄的自慰影片，要脅譚要妥善處理。余男事後因涉嫌架設不雅影片販售網站，遭桃園地檢署提起公訴，而劉男則被移轉台北地檢署偵辦，劉男偵辦期間坦承有傳送不雅影片，但否認恐嚇。

雖然劉男已被北檢依恐嚇取財、詐欺取財、散布猥褻物、妨害秘密、違反兒少性剝削防制條例等罪嫌起訴。但新北地檢署另掌握劉男恐嚇數名HBL球星的證據，其中甚至還有劉男寄信至校方的恐嚇文件，因此發動搜索，指揮中和分局至劉男家中查扣手機、電腦、硬碟等證物，並拘提劉男偵訊，訊後依違反兒少性剝削罪嫌移送地檢署。