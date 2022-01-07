櫃買中心今（7）日審議通過美達科技公司（6735）上櫃案。

美達科技公司主要從事半導體測試設備之生產、銷售及售後技術服務，董事長為陳林杰，推薦證券商是群益金鼎證券及華南永昌證券，申請時資本額3億5200萬元。

美達科技公司2020年合併營業收入為3億4031萬元，稅後盈餘為1億1876萬元，每股盈餘為3.33元。2021年前三季之合併營業收入為3億5240萬元，稅後盈餘為1億2299萬元，每股盈餘為3.45元。