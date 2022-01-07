櫃買7日審議通過美達科技上櫃案 19:012022/01/07 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（7）日審議通過美達科技公司（6735）上櫃案。 美達科技公司主要從事半導體測試設備之生產、銷售及售後技術服務，董事長為陳林杰，推薦證券商是群益金鼎證券及華南永昌證券，申請時資本額3億5200萬元。 美達科技公司2020年合併營業收入為3億4031萬元，稅後盈餘為1億1876萬元，每股盈餘為3.33元。2021年前三季之合併營業收入為3億5240萬元，稅後盈餘為1億2299萬元，每股盈餘為3.45元。 櫃買15日審議通過寶德科技上櫃案 櫃買7日將審議美達科技上櫃案 #美達科技 #審議通過 #上櫃案 #合併營業收入 #稅後盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買明年1月7日審議美達科技上櫃案 17:592021/12/30 財經 來頡IPO案 審議通過 04:102021/12/29 證券．權證 鶯歌火車站周邊變更計畫審議通過 15:222021/12/24 區域情報-新北 倍力資訊 22日登錄戰略新板 04:102021/12/16 證券．權證 權證星光大道－南紡 資產題材帶旺 04:102021/12/22 證券．權證 證交所審議會審議通過來頡股票上市案 17:402021/12/28 財經 鼎基股票上市案 證交所審議通過 18:092022/01/04 財經 區域利多！新北3處都計公設通檢案審議通過 16:032021/12/24 區域情報-新北 大田2021年營收、每股獲利 雙創歷史新高 18:222022/01/04 財經 櫃買股票債券發行 亮眼 04:102021/12/23 證券．權證 產險去年賺逾200億 攀峰 04:102022/01/03 金融．稅務 財經熱門新聞 跟張忠謀對談 馬雲竟脫口1句嘲諷 謝金河曝結局超意外 - 財經 歐洲被這事搞死 輪到美國剉咧等！全球經濟殺手曝光 - 財經 巴菲特2字警告散戶 驚洩股市大殺戮來了 - 財經 台幣兇猛打爆人民幣 謝金河：這2貨幣慘殺恐爆大災難 - 財經 英特爾急了？偷找台積電「幹大事」又挖蘋果M1晶片狠角色 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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