國內廚衛電龍頭-台灣櫻花（9911）受惠房市交易熱絡、帶動新購與換購市場齊揚，2021年Q4在五倍券助攻下，挹注12月合併營收達9.1億元，年增9.5％、Q4營收22.9億元，年增11.2％、2021年合併營收75.7億元，年增14.2％。無論12月單月、Q4單季及2021年全年，均創下同期歷史新高，且營收已經連續11年穩健成長！

櫻花受惠五倍券效益及農曆年前換購需求增加，廚衛電去年12月銷售成長16.7％、Q4成長14.4％，推升12月與Q4營收均創下同期新高。櫻花7日未受大盤低迷不振影響，逆勢收紅盤68.30元，小漲了0.1元。

櫻花表示，2021年因房市交易火熱，不論新成屋及中古屋買氣均熱絡，推升廚衛電及整體廚房的新購及換購市場齊揚，櫻花兩項主要業務-廚衛電及整體廚房，2021年銷售均呈現雙位數增長。

其中，廚衛電更受惠2021年初幾波寒流及Q4五倍券助攻，高階數位熱水器、油煙機、瓦斯爐等銷售暢旺，2021年業績成長10.3％；而整體廚房在全省廚藝生活館完成第一階段40家升級四代店，以及建案市場需求大增下，2021年整體業績成長12.3％；在新事業方面，櫻花淨水產品在積極佈點淨水專櫃及持續推出新品的雙重效益下，整機及濾心銷售業績年成長47％。

展望2022年，櫻花表示，持續看好房市買氣，廚衛電及整體廚房的新購及換購市場預期將穩定成長，櫻花兩項主要業務-廚衛電及整體廚房，預期將可維持5至8％穩定增長；而櫻花淨水產品，預期未來在佈點及新品效益持續發酵下，銷售逐步成長，挑戰2025年淨水10億元的業績目標。