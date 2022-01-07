大陸山東省臨沂市一名男子用零錢購車，以卡車載運將近170袋的銅板到場付款，讓商家看傻眼，甚至商家改將款項委託給當地銀行清點，銀行則花了將近2天的時間才全數計算完成，消息曝光後，不少網友好奇買主的身分，車行也給出答案。

綜合陸媒報導，山東省臨沂市一間汽車展銷中心去年底遇上一名常客上門買車，男子相中一台價值10萬人民幣（約新台幣43萬元）的車，而男子先問銷售服務人員可否以零錢付款，銷售員沒多想，便應答「這有什麼不行，你送來就是了」。

豈料，該名客戶在不久後，旋即開著卡車到場，而貨斗中載運將近170個麻布袋，更嚇人的是袋中全是硬幣；當初接洽該客戶的銷售員則嚇傻，同時一方面也幫忙客戶卸運零錢，但才搬一半就累的動彈不得，還大呼「這輩子從沒見過這麼多硬幣」。

銀行員清點零錢點到快崩潰。（翻攝搜狐新聞）

後續，銷售員把一半的零錢款項轉交給當地銀行清點，但行員發現，每個麻布袋中的硬幣額度都為1角，花了3小時才點完4000枚硬幣，最後花上整整兩天才把收到的麻布袋全數清點完畢。

消息曝光在網路上後，引起網友熱烈討論，不少網友好奇，究竟什麼樣的人才能擁有如此大量的硬幣，甚至還能買車。

而展售中心接受訪問時也曝光了客戶的身分，原來這名以零錢付款的客人是製作麻布袋的老闆，他的其中一個麵粉商客戶都用零錢支付貨款，他收到錢後則放入麻布袋中攢著，累積約2年的時間才想說拿來買車。