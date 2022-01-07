中國醫藥大學新竹附設醫院急診室5日才傳出有就診患者，向護理師出手成傷，湖口鄉6日又傳有男子闖入牙醫診所，不僅毆打牙醫師，還毀損診所的設施，警方逮捕其中一男到案，另名男子7日則自行到案，新竹地檢署偵辦後，認為2男行為涉嫌重大且有串供之虞，新竹地方法院聲請羈押禁見，杜絕醫療暴力。

此案發生於6日下午4點許，賴姓、戴姓男子等人疑似有私人紛爭，闖入湖口鄉1間牙醫診所，對診所內的牙醫師施暴，造成多處傷害，又毀損診間內的設備，經報案後，警方到場逮捕賴男，戴男則7日自行到案。

檢察官訊問戴男、賴男後，以涉有醫療法對醫事人員施暴、刑法傷害、妨害秩序罪嫌重大，且有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。

檢方指出，醫事人員的天職在於守護人民生命及身體健康，新竹地檢署對於醫事機構、人員之安全維護，已建置「醫療暴力專責小組」，受理醫療暴力事件通報機制，盼能迅速指揮司法警察排除暴力，竹檢強調，對於醫療暴力絕不姑息，將從嚴、從速偵辦。