今4架次共機擾台 空軍廣播驅離 19:012022/01/07 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中共軍機4架次今天進入我西南防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離。（國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部表示，中共軍機4架次今天進入我西南防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。 今5架共機侵擾西南空域 有慢速機也有戰機 以色列空軍直升機地中海演習墜毀 2死1傷 #空軍 #廣播驅離 #架次 #共機擾台 #國防部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 韓國空軍F-35A戰機起落架故障 以機腹擦地迫降 19:372022/01/04 軍事 2022年春節前夕 兩岸加強戰備 12:302022/01/05 兩岸 今有2架共機侵擾西南空域 21:222022/01/05 政治 今有3架共機侵擾西南空域 22:552022/01/06 政治 今夜又有2架共機侵擾西南空域 23:322022/01/04 政治 掌摑低階值星官又罵三字經 空軍飛彈一等士官長下場超慘 13:302022/01/06 社會 空軍F-16V對上殲-16 飛官：各機型共機都有攔截過 15:352022/01/05 政治 兩蔣陵寢謁靈 全動署元旦起掌理 04:102022/01/04 政治要聞 部長兼董事長 中科院吃定國防部 04:102022/01/03 焦點要聞 26年未決 立委嘆不知審哪年預算 04:102022/01/03 焦點要聞 國軍螺絲鎖不緊 空軍上校酒駕遭逮 遭記大過列汰除名單 08:332022/01/07 社會 政治熱門新聞 林昶佐慘了？黃暐瀚居然聽到一個內幕 - 政治 民進黨慘了？李正皓看到「他」出手直喊：中二選區出現變數 - 政治 于北辰宣布將以無黨籍參選議員 網怒問一句被讚爆 - 政治 台北市長選戰 蔣萬安對手是「他」？媒體人曝：和陳時中民調只差2％ - 政治 綠營狂轟2個月 顏寬恒會贏嗎？知情人居然這樣說 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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