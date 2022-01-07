立委高金素梅。（資料照片）

台中第二選區立委補選最後倒數，6日卻傳出國民黨候選人顏寬恒的父親顏清標，疑因被問及母親祖墳問題、氣到血壓飆高送醫。對此，無黨籍立委高金素梅披露，顏清標曾說，以前這些人幾乎都欠他人情，但他從來不願意用嘴巴講；可是這些欠他人情的人，顛倒過來，無情地連他家祖墳都要挖起來，這是他最受不了的。

高金素梅今（7）日在《新聞大白話》視訊連線表示，她在立法院20年了，近幾年卻發現（政治）毫無人性、非常無情。最近一個月來，不管是顏清標也好、顏寬恒也好，在各大媒體、網路，被極盡羞辱抹黑。甚至顏家的祖墳都被攻擊。

高金素梅認為，每個人可以有政黨的傾向，但政治如果踩到人性最底線，就是冷血。如果一個政黨冷血到如此，相信全民心中有一把尺。

高金素梅披露，大前天看到顏清標，氣色就非常不好，顏清標說被人講成這樣怎有辦法睡得好。顏清標還說，以前這些人幾乎都欠他人情，但他從來不願意用嘴巴講。可是這些欠他人情的人，顛倒過來，無情地連他家祖墳都要挖起來，這是他最受不了的。高金素梅認為，這真的是蠻過分的。

高金素梅強調，這幾年來，這個政黨不管是執政或操作側翼網軍，已經是像食人魚一樣，不擇手段，連生病都可以講成操作？實在太沒人性，選舉不該如此，無情冷血到這般程度。

顏寬恒今（7）日上午持續到大肚區車隊掃街拜票時表示，父親的血壓昨晚已穩定，謝謝大家關心。但對於顏清標血壓飆高的原因是否與祖墳有關，顏寬恒不願多談。