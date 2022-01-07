台中第二選區立委補選倒數，民進黨候選人林靜儀晚間在大肚區追分夜市舉辦造勢活動，行政院中部辦公室執行長蔡培慧站台表示，補選投票已進入倒數48小時，呼籲支持者每人打100通電話為林靜儀拉票；行政院政務顧問鄭朝方則呼籲，大家要用鍵盤拉票、用腳投票，不要留給林靜儀1％的遺憾。

蔡培慧表示，林靜儀利用她身為醫生的專業為大家服務，到第二選區參加補選，更是幫大家把黑道的結構打開、讓民眾看到真面目；再過48小時就要投票，大家要抓緊時間打電話給親朋好友，每個人至少要打100通，幫林靜儀拉票。

立法委員羅美玲則說，林靜儀是南投女兒，國中後到台中念書，她對公共事務非常用心，擔任不分區立委時為南投爭取許多建設，像是她爭取中興新村活化，現在已經開花結果，相信她若當選也會用一樣的心服務大家，呼籲選民用娶媳婦的心把林靜儀娶回中二選區。

鄭朝方說，他和林靜儀有很多類似的地方，都是網路聲量比對手好、也有很多年輕支持者，但他最後以1％落敗，呼籲選民不要讓林靜儀有1％的遺憾，這次要用鍵盤向親友催票、用腳出來投票，讓新中二綻放溫柔堅定的自由的花。