淨零碳排近年來已成為國際重要議題，總統蔡英文也多次宣誓要在2050達成淨零碳排，台灣環保聯盟今天邀請專家學者舉行「公投後朝向2050淨零碳排政策構想座談會」，行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫表示，預計在今年提出減碳路徑，而現行2030年減碳2成的目標也希望調整，行政院也希望2050淨零碳排入法。

林子倫提及，目前行政院的淨零排放路徑評估組成「跨部會協調小組」，並組成「去碳能源工作圈」、「產業及能源效率工作圈」、「綠運輸及運具電氣化工作圈」、「負碳技術工作圈」及「治理工作圈」，如去碳能源討論如能源效率、電氣化、無碳燃料及負排放技術，而產業及能源效率工作圈也邀集企業與會參與。

林子倫強調，淨零轉型5大配套包括社會制度、綠色資金、行為改變、公正轉型及國際合作，減碳路俓圖預計也在3月或4月公布，屆時可能也會召開如「氣候公民大會」等形式與社會對話。

台灣環境規劃協會理事長趙家緯則說，依美國西北太平洋國家實驗室（PPNL）模擬，台灣如果要達2050淨零碳排，則2025目標應從現行的減排10％增加至26％，2030年更要從20％提升至40％、2045年達到零碳電力系統，預計2050年時電動車占比將提升至81.9％、再生能源占比將提升至90％。

但趙家緯坦言，目前公部門仍對2030年減排至40％抗拒較大，但與此同時如中鋼、台積電、台塑、台泥等排碳大戶也承諾要減排，「因此看來2030年減排3成是比較可行的」。