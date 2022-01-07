美國聯準會（Fed）政策立場更加偏鷹，預期最快3月就會升息之下，華爾街看衰今年美國公債的表現，預測今年底前美國10年期公債殖利率升抵2％。與10年期美債殖利率目前觸及的1.726％9個月高點相去不遠。

美國公債投資人若是在這新的一年虧錢，將創下歷史紀錄，因為根據ICE Indices回溯至1978年的資料，美債至少這43年來，還未見過連續2年虧損。

追蹤1年期以上美債的美國公債指數顯示，2021年投資美債市場賠錢幾乎已成定局，這也是自2013年來首見年度虧損。去年迄至12月30日，美國公債指數跌了近1.8％。

美國通膨飆升，經濟成長率從疫情低谷反彈，Fed決定回收美國近代史上最猛的寬鬆計畫，導致美債殖利率躍升。債券價格與殖利率呈反向關係。

iShares美國公債ETF，去年迄至12月29日跌了2.3％。iShares20年期以上美國公債ETF，同時間跌5.6％。

Fed去年12月例會確定加速縮減購債，提前於今年3月結束QE（量化寬鬆），並預測今年會3度升息。而Fed緊縮貨幣政策，預告美債殖利率將走高。

儘管如此，美國公債市場今年未必會一敗塗地，原因有二。首先，美國政府打算減少發債，財政部去年11月說過將縮減發債規模，今年債市供給水位會降低。

再者，新變種變毒Omicron恐給經濟成長再添打擊，有經濟學家預期今年通膨會降溫。

巴克萊策略師預測，通縮壓力將超出官員預期，Fed會在今年底到明年初暫停升息，就算通膨不見降溫，投資人相信Fed未來能有效控制物價，美國長債殖利率升幅有限。

姑且不論通膨風險，全球機構投資人對美國公債的需求依舊強勁。而隨著Fed升息，追求高收益的海外投資人也會鎖定美債市場。