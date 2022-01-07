新北警持續加強酒駕防制工作。（警方提供）

新北市警局自去年12月28日起啟動四階段「防制酒後駕車大執法」，第二階段尾牙期間、第三階段春節假期、第四階段春酒期間，針對易聚餐飲宴時段及易酒後駕車肇事路段（如新莊區中正路、中和區景平路、新店區安康路等）加強取締酒後駕車及提升見警率、杜絕酒後駕車歪風。

新北市交通警察大隊指出，第一階段配合元旦假期實施全國性防制酒駕專案，統計去年12月28日至今年1月2日共取締139件酒後駕車，包括涉嫌公共危險90件，酒駕事故發生較前期下降4成。

交大表示，今（7）日將配合警政署再次執行全國同步防制酒駕專案，並於明日執行全市同步防制酒駕專案，後續於尾牙期間亦規畫1月14、15、21、22日等4天實施全市同步防制酒駕專案，持續強化酒駕防制，期待能有效降低酒駕危害，保護民眾安全。

警方呼籲，前往飲宴聚餐地點可選擇計程車或大眾運輸，避免酒後駕車返家可能，並應多加使用「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「代客開車」等服務，防制酒後駕車，維護民眾安全。

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