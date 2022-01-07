桃機群聚感染擴大，鑑於本土疫情擴大，中央流行疫情指揮中心今天宣布縮短第3劑施打間隔時間為12周，呼籲民眾盡快接種，台南市衛生局指出，8日至10日將提供5處BNT疫苗隨到隨打接種點，台南市長黃偉哲呼籲年滿18歲以上已完整接種COVID-19疫苗者盡快接種追加劑。

衛生局指出，目前台南疫苗存量足夠市民接種第3劑，中央也會配送足量疫苗供各縣市接種 。BNT疫苗隨到隨打接種點如下：8日上午9時至11時於新營區衛生所、上午8時30分至11時30分於台南市文化中心、9日上午8時30分至11時於麻豆區衛生所、上午8時30分至11時30分於台南市文化中心、10日下午5時30分至8時於永康區衛生所。

指揮中心今日說明，今日起COVID-19疫苗追加劑間隔縮短為至少12周，滿18歲以上民眾於完整接種後建議應接種追加劑；若1、2劑接種莫德納、BNT、高端疫苗者，追加劑可接種莫德納、BNT、高端、AZ疫苗；若1、2劑接種AZ疫苗，追加劑建議接種莫德納、BNT、高端疫苗。

有接種需求的民眾，即日起無須透過公費疫苗預約平台預約或等待簡訊通知，可至台南市政府衛生局官網查詢提供COVID-19疫苗接種服務之院所，或運用疫苗地圖查詢，並透過醫院網路掛號系統或電話預約接種；即日起，於衛生所門診、疫苗接種站接種1、2劑AZ、BNT疫苗者可領取200元禮券；8日起於診所門診接種1、2劑AZ、BNT疫苗，可領取禮品。