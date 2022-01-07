T1桃園雲豹職業籃球隊7日正式宣布簽約控球後衛約翰吉倫 (John Gillon)，是球隊目前簽下的第6位洋將。吉倫曾在2019年效力於立陶宛聯賽時，獲選為年度外籍球員、最佳五人及年度第二隊，並繳出13.1分、4.4助攻、2.2籃板的亮眼數據，其中投籃命中率更高達5成73。

吉倫先前為PLG桃園領航猿出賽，如今轉戰至T1聯盟桃園雲豹，期待擁有敏捷速度兼具外線身手的他，與團隊搭配能增添更多良好的化學效應。

來自美國，畢業於雪城大學的吉倫，現年27歲、身高183公分、體重87公斤，主打控球後衛。先前在2017年至2019效力於NBA發展聯盟(G-League) 出賽79場，平均貢獻11.5分、5助攻，投籃命中率4成3，罰球命中率更高達8成以上。隨後吉倫至各地闖蕩，先後分別出賽於立陶宛、土耳其、匈牙利籃球聯賽。

吉倫在去年加入PLG桃園領航猿因合約期滿遭釋出，於出賽的3場比賽中，平均可貢獻22.6分、4助攻，整體命中率3成56。總經理蘇翊傑表示相當看中他的潛力：「看他以往的比賽，在執行擋拆有一定的水平，更擁有絕佳的外線投射能力，個人進攻得分手段也多，這是目前桃園雲豹缺少的環節。」

蘇翊傑也期待吉倫來到這邊之後，除了能成為球隊的即戰力外，也期待他在台灣運彩xT1聯盟元年賽季中打出身價，為球隊創造佳績。