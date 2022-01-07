SABON、Sulwhasoo雪花秀、克蘭詩近期推出新年活動，SABON為歡慶25周年，推出限量系列的同時與寒舍艾麗合作推聯名香氛調酒；Sulwhasoo雪花秀則是與台北遠東香格里拉推出期間限定的周末下午茶，享用美食還能獲得雪花秀五件禮；克蘭詩則是舉辦精油小教室，不但能學到精油知識，體驗微SPA療程，還能享用法式點心，充實你的周末時光。

▍1.SABON x 寒舍艾麗聯名香氛調酒

SABON歡慶25周年，將在1月14日獻上25周年經典限量系列，同時與寒舍集團旗下的寒舍艾麗酒店「THE TERRACE」大廳酒吧聯名創作「甜醉漾采SABON香氛調酒」 ，可於1月7日至2月28日期間至寒舍艾麗酒店預約一場微醺之夜。

SABON將在1月14日獻上25周年經典限量系列。（邱映慈攝）

首席調酒師林佳賢Andrew從SABON十款最具人氣的香氛尋找靈感，創作出由嗅覺延伸至視覺與味覺的香氛同名調酒，十款香氛調酒包含經典PLV、以色列綠玫瑰、西西里柑橘、白茶、玫瑰茶語、茉莉花語、橙花漫舞、香芒奇異果、香蘋薰衣草、麝香。其中，最特別的是「PLV」以熱調酒的形式展現予人PLV豐富層次的印象，精彩演繹SABON於1997年原創的首款香氣。白蘭地溫潤滋味入喉，尾韻透出一絲薰衣草氣息與香甜奶韻。

SABON與寒舍艾麗合作，推出聯名香氛調酒。（邱映慈攝）

▍2.Sulwhasoo雪花秀 x 台北遠東香格里拉周末限定「蔘情新年下午茶」

Sulwhasoo雪花秀與台北遠東香格里拉合作推出下午茶活動，時間自1月8日至2月28日於38樓馬可波羅酒廊，由德籍甜點行政主廚法蘭克 (Frank Braun) 精選食材創意設計，運用雪花秀最經典獨特的人蔘入饌，變化出各式精緻甜品與鹹點，活動期間享用午茶還可獲贈香格里拉貴賓專屬「雪花秀獨家尊榮養膚五件禮」(價值2,650元)。

Sulwhasoo雪花秀推出周末限定「蔘情新年下午茶」。（邱映慈攝）

獨家組合內容能一次體驗雪花秀經典雙精華「潤燥養膚精華」、「滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露」，以及三大熱銷明星新品「滋陰蔘極萃水」、「滋陰蔘極萃乳」、「滋陰蔘回彈霜」，感受肌膚被賦予滿滿潤澤與回彈力！

雪花秀獨家尊榮養膚五件禮。（邱映慈攝）

▍3.克蘭詩植萃芳療精油小教室

克蘭詩推出新年活動「植萃芳療精油小教室」，將克蘭詩植萃芳療的品牌精華濃縮集大成，一小時活動內容超豐富，從鑑別精油的知識分享、精油提升保養效果的用法傳授，到比較調配不同特色的精油，一應俱全，最後再以15分鐘微SPA「修護保濕暖手療程」為這趟旅程畫下完美句點。

克蘭詩植萃芳療精油小教室包含15分鐘微SPA「修護保濕暖手療程」。（邱映慈攝）

全台迴巡共計19場，只要搶先繳交1,000元預約金保留活動名額，除了預約金可以全額折抵消費商品外，還能獲贈內含詢問度破表、只送不賣的芳香調和蠟燭與法式點心的芳療預約禮，還能帶回喜氣洋洋的限量版「如虎添翼紅包組」給全新一年滿滿活力好彩頭。

參與克蘭詩植萃芳療精油小教室將能獲得只送不賣的芳香調和蠟燭與法式點心。（邱映慈攝）

克蘭詩如虎添翼紅包組。（邱映慈攝）

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