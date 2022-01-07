SABON、Sulwhasoo雪花秀、克蘭詩近期推出新年活動，SABON為歡慶25周年，推出限量系列的同時與寒舍艾麗合作推聯名香氛調酒；Sulwhasoo雪花秀則是與台北遠東香格里拉推出期間限定的周末下午茶，享用美食還能獲得雪花秀五件禮；克蘭詩則是舉辦精油小教室，不但能學到精油知識，體驗微SPA療程，還能享用法式點心，充實你的周末時光。
▍1.SABON x 寒舍艾麗聯名香氛調酒
SABON歡慶25周年，將在1月14日獻上25周年經典限量系列，同時與寒舍集團旗下的寒舍艾麗酒店「THE TERRACE」大廳酒吧聯名創作「甜醉漾采SABON香氛調酒」 ，可於1月7日至2月28日期間至寒舍艾麗酒店預約一場微醺之夜。
首席調酒師林佳賢Andrew從SABON十款最具人氣的香氛尋找靈感，創作出由嗅覺延伸至視覺與味覺的香氛同名調酒，十款香氛調酒包含經典PLV、以色列綠玫瑰、西西里柑橘、白茶、玫瑰茶語、茉莉花語、橙花漫舞、香芒奇異果、香蘋薰衣草、麝香。其中，最特別的是「PLV」以熱調酒的形式展現予人PLV豐富層次的印象，精彩演繹SABON於1997年原創的首款香氣。白蘭地溫潤滋味入喉，尾韻透出一絲薰衣草氣息與香甜奶韻。
▍2.Sulwhasoo雪花秀 x 台北遠東香格里拉周末限定「蔘情新年下午茶」
Sulwhasoo雪花秀與台北遠東香格里拉合作推出下午茶活動，時間自1月8日至2月28日於38樓馬可波羅酒廊，由德籍甜點行政主廚法蘭克 (Frank Braun) 精選食材創意設計，運用雪花秀最經典獨特的人蔘入饌，變化出各式精緻甜品與鹹點，活動期間享用午茶還可獲贈香格里拉貴賓專屬「雪花秀獨家尊榮養膚五件禮」(價值2,650元)。
獨家組合內容能一次體驗雪花秀經典雙精華「潤燥養膚精華」、「滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露」，以及三大熱銷明星新品「滋陰蔘極萃水」、「滋陰蔘極萃乳」、「滋陰蔘回彈霜」，感受肌膚被賦予滿滿潤澤與回彈力！
▍3.克蘭詩植萃芳療精油小教室
克蘭詩推出新年活動「植萃芳療精油小教室」，將克蘭詩植萃芳療的品牌精華濃縮集大成，一小時活動內容超豐富，從鑑別精油的知識分享、精油提升保養效果的用法傳授，到比較調配不同特色的精油，一應俱全，最後再以15分鐘微SPA「修護保濕暖手療程」為這趟旅程畫下完美句點。
全台迴巡共計19場，只要搶先繳交1,000元預約金保留活動名額，除了預約金可以全額折抵消費商品外，還能獲贈內含詢問度破表、只送不賣的芳香調和蠟燭與法式點心的芳療預約禮，還能帶回喜氣洋洋的限量版「如虎添翼紅包組」給全新一年滿滿活力好彩頭。
★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。