隨著農曆春節的腳步接近，餐飲業者紛紛端出澎派菜色，搶攻除夕圍爐年菜商機，其中，台中「菇神首采鍋物」推出「虎虎生豐黃金海陸年菜組」搶市，強調山珍加海味，一爐搞定！

菇神首采鍋物表示，「虎虎生豐黃金海陸年菜組」包括剝皮辣椒鹿茸菇、原木家傳、山珍海味、酸筍土雞等四款美味湯底可任選一款，鍋料則涵蓋了澳洲和牛肉片、西班牙伊比利梅花豬肉片、以及包括7種菇在內的綜合蔬菜盤、生食級北海道大干貝、深海大蝦、鮑魚、扇貝、深海小卷等綜合海鮮盤、小菜等山珍加海味！

「虎虎生豐黃金海陸年菜組」每套3688元，適合4~6人享用，1月20日前訂購，贈送價值200元的黃金蟲草花一份，可加入鍋中一起烹煮，不僅增添元氣且味道倍加鮮美，另加贈價值580元的美國熟成無骨牛小排肉片一份！

業者表示，「虎虎生豐黃金海陸年菜組」即日起接受預訂，訂餐須預付訂金1000元，1月25日起可陸續於菇神勤美店提貨，除夕當天領取者，需於下午3點前領貨。

「菇神首采鍋物」農曆年期間照常營業，僅除夕當天提早於晚上7點打烊，民眾不用擔心春節無處用餐，有需要者歡迎預訂。