桃園景福扶輪社社長楊財勝(左二)致贈醫療巡迴車鑰匙給嘉基院長姚維仁。（嘉義基督教醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義基督教醫院推展山區醫療及社區保健逾20年，今得到國際扶輪基金會愛心響應，獲贈第1輛醫療巡迴車。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義基督教醫院推展山區醫療及社區保健逾20年，今得到國際扶輪基金會愛心響應，獲贈第1輛遠距醫療巡迴車，車上不僅配置超音波、五官鏡及心電圖儀等設備，更搭載遠距診療系統，將有助醫療團隊線上遠距問看診、判斷病症，希望藉此「以網路取代馬路」，彌補偏鄉就醫困境，居民不再因忍耐，小病拖成大病。

今這場捐贈活動由桃園景福扶輪社主辦，偕同台北景福社、臺中中科社及桃園福德社共同捐贈總價值約330萬元的醫療巡迴車及相關設備，嘉基副院長周恬弘透露，原本扶輪社要捐一般醫療車，聽到院方說遠距醫療對偏鄉很重要，改捐這輛配有遠距診療系統的醫療車，有別以往巡廻醫療車的配備都擺在衛生所等特定地點，現有了這輛遠距行動醫療車，醫師在山下也能進行專科門診及會診。

嘉基部落健康中心主任安欣瑜強調，車上配置的五官鏡除了一般觀察鏡、耳鏡及皮膚鏡外，另配置眼科專用的眼底攝影機及裂隙燈鏡頭，對於青光眼、白內障等眼疾診療助益良多，是該車遠距診療一大特色。

促成此次捐贈的桃園景福扶輪社社長楊財勝表示，曾聽到一位出身台南的社友分享，台南市東山、白河區及嘉義縣阿里山鄉南三村交通不便，居民忍耐病痛已是常態，遂決定與長期投入社區服務的嘉基合作，偕同眾多社友一起把愛「送到嘉」。

嘉基社區健康部主任黃秀珍說，因看一次病往往得花上大半天，許多偏鄉居民習慣忍耐，甚至小病拖成大病，透過醫療巡迴車提供的遠距診療，就是希望「以網路取代馬路」，彌補偏鄉就醫困境。

未來該車除運用於居家醫療及偏遠社區義診，也會配合嘉義縣市政府肝炎防治計畫，以車輛配置的行動式超音波進行C型肝炎篩檢。嘉基院長姚維仁表示，從60多年前創院院長戴德森醫師拎著藥箱踏上巡迴醫療之路開始，匯聚各界人士的努力與愛心，才能持續提供連續性的完整照護，非常感謝扶輪社對大嘉義地區偏鄉診療及居家醫療的貢獻。

嘉義市副市長陳淑慧今也受邀參加捐贈儀式，指嘉基去年為山區鄉親們提供高達7 759人次醫療服務量，在扶輪社肯定並認同嘉基偏鄉醫療服務下，捐贈這輛醫療巡迴車及相關設備，是為嘉基再添生力軍。