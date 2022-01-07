Mike Pompeo tells The Post how he lost 90 pounds in six months https://t.co/EwHAoduCII pic.twitter.com/cThw1WrKh3 — New York Post (@nypost) January 6, 2022

《紐約郵報》（New York Post）報導，曾於美國前總統川普（Donald Trump）執政期間擔任國務卿的蓬佩奧（Mike Pompeo），2021年下半年身形劇變，體重大幅減少90磅（約40.8公斤），引發外界猜測他是否身患重病，不過蓬佩奧6日終於接受訪問，強調他這半年努力減重，將軍隊紀律運用在健康上，才成功「甩肉」。

前中央情報局（CIA）局長、在川普執政時期擔任國務卿近3年的蓬佩奧，近期終於接受訪問，告訴外界自己的身材為何在半年內大幅「縮水」。蓬佩奧表示，他2021年6月14日站上體重計，發現自己的體重有生以來首次即將邁入300磅（約136.1公斤）大關，讓他下定決心開始減重。

蓬佩奧表示，他並未尋求健身教練或營養師的協助，而是全部「靠自己」，在自家的地下室建立家庭式健身房，設備包括各種重量的啞鈴和一台橢圓機，並每個星期運動5至6次，每次約30分鐘；更重要的是，蓬佩奧戒掉了曾陪他度過深夜工作或混亂時差的起士漢堡和含糖甜點，而就算IHOP美式家庭餐廳仍是他的最愛，上桌的餐點也改成蛋白與火雞培根，不再是淋滿糖漿的南瓜鬆餅。

自蓬佩奧身形劇變以來，許多人在社交媒體上進行討論與猜測，包括認為蓬佩奧可能身患絕症等。現年58歲、曾以第一名成績自美國西點軍校（West Point）畢業的蓬佩奧強調，他只是將過去運用於高度壓力政府職位的紀律性，首度實施在健康生活上，才終於獲得目前的成果。