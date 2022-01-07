中國鐵路部門今日開始發售1月8日的杭台高鐵車票，意味中國首條民營資本控股的高速鐵路明日上午將正式通車。

杭台高鐵連接杭州、紹興、台州三地，是沿海鐵路快速客運通道的組成部分。全長267公里，列長的最高時速可達350公里，故開通後，台州到杭州的鐵路出行時間由約2小時壓縮至約1小時，而杭台高鐵初期安排開行動車組列車35對。

杭台鐵路是在2015年底被列入國家發改委確定的8個社會資本投資鐵路示範項目之一，2017年9月，復星集團組建民營聯合體，與浙江省政府簽署投資合約，項目股比為：民營社會資本佔51％，中國鐵路發展基金公司15％，浙江省交通投資集團代表省政府出資佔13.6％，紹興市、台州市各佔10.2％。

2017年，杭台鐵路全線開工，期間創造了中國大陸最大跨度的四線高鐵雙主桁鋼桁梁斜拉橋、華東地區最長隧道、中國首個單洞四線大斷面隧道等多項高鐵建設施工記錄。