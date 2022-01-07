新竹科學園區位於新竹縣寶山鄉1、2期工程持續推動，為了解決未來設廠後衍生的交通問題，新竹縣政府、寶山鄉公所積極促成寶山鄉科環路拓寬工程，並於7日舉辦開工動土典禮，該工程由科學園區管理局補助總經費4億692.9萬元，預計2023年完工，可望紓解上、下班車潮。

新竹縣長楊文科表示，科學園區的發展必須和地方結合，感謝寶山鄉公所、代表會、縣議員邱振瑋等人的團結，爭取到經費及工程項目，此次工程經費全由中央負擔，後續會整體規畫寶山鄉的交通，楊文科也說，和科管局達成共識，未來新闢的道路，只要是地方負責的配合款，竹科將負擔一半，期望寶山鄉的民眾持續支持縣府和鄉公所，他全力服務鄉親。

邱振瑋表示，科學園區連接寶山鄉的周邊道路，凡是尖峰時間都塞車，他過去在寶山一期擴建計畫徵收時，就建議要拓寬科環路、高速公路橋下等道路，科管局過去僅負責園區內的道路交通，現在則和地方合作，共同改善周邊聯絡道路，以使交通更加便捷。

寶山鄉長邱坤桶表示，科環路為竹科連接國道3號寶山交流道的主要道路，也是在地重要道路，原先道路乘載量已不敷使用，加上未來寶山1、2期擴建，預計將更加壅塞，拓寬後有望紓解地區道路的車流及分散，園區內員工、周邊地方居民均受益。

拓寬工程北起科環路與力行三路口，南至大雅路與大雅路2段103巷路口，全長1820公尺，不同路段分別拓寬為24公尺和27.5公尺，施作範圍將改善路基及舖面，並同步協調電力、電信、第四台、路燈等各管線單位，預計將管線地下化，工程預計採取分段施工，期間維持車輛正常通行，預計2023年下半年完工。