兆豐金控7日公布2021年自結盈餘，獲利較2020年成長，兆豐金指出，為感謝員工辛勞，並響應政府政策，因此決定將提請董事會同意，金控及所有子公司除了原本的考績晉薪外，全面調薪4％。

據悉，兆豐金旗下銀行子公司全面調薪加上原先的考績晉薪機制，預估今年的加薪幅度平均將達6.3％，考績優等的基層員工有機會達到7％以上。

兆豐金公布，2021年12月稅後盈餘為21.64億元，2021年全年稅後盈餘為257.46億元，稅後每股盈餘(EPS)為1.89元。兆豐金2021年獲利較2020年成長，2020年全年稅後盈餘為250.34億元、EPS為1.84元，稅後盈餘的年成長率為2.84％。

觀察兆豐金主要子公司中，證券、票券、產險的2021年稅後盈餘皆較2020年成長，銀行子公司則小幅下滑，自2020年的202.70億元下滑至184.73億元，主要是受疫情、全球低利環境等因素衝擊，但員工仍積極推動業務，因此為了激勵士氣，因此決定全面調薪。

此外，兆豐金也讓股東、員工雙贏，7日股價盤中來到36.5元、收盤收在36.2元，雙雙寫下金控成立以來新高。

統計兆豐金控暨兆豐銀行董事長張兆順自2016年9月2日出任當日的股價21.4元，以7日盤中最高點的36.5元計算，漲幅高達70.56％，且尚未計入歷年發放的股息，表現亮眼。