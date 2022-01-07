普萊德科技(6263)公佈去(2021)年12月自結合併營收為新台幣1.44億元，創單月營收新高。第四季自結合併營收新台幣4.1億元，刷新單季歷史新高紀錄。全年自結合併營收為新台幣14.27億元，同創歷史新高，年成長16.3％。

因應行動及無線網路通訊市場需求，普萊德新推出戶外型Wi-Fi 6 雙頻無線網路基地台 (WDAP-1800AX)，相容802.11ax標準超高速1800Mbps無線傳輸，支援WPA3安全協定，產品符合IP67防塵防水等級，耐攝氏零下40度到高溫70度工作範圍，加速企業、交通等等長距離的無線連網建設。

此外，普萊德新款Multigigabit 第三層網管交換器系列 (MGS-6320-8T2X、MGS-6320-8HP2X) 具備2.5Gbps乙太網介面及10G光纖介面，提升無線網路基礎建設頻寬；提供國際標準ERPS備援能力與cybersecurity網路資安保護。其中，MGS-6320-8HP2X更提供802.3bt PoE++ 標準，單埠90瓦最大240瓦乙太網供電能力，滿足高功率Wi-Fi 6無線基地台彈性佈建，大幅促進智慧城市無線網路及智慧照明應用。