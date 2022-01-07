新北市林口區某中醫診所醫師2020年10月間聲稱要治療姪女小芳（化名），邀約小芳至其住處臥室，未料他卻色性大發，強行脫掉小芳的內衣褲，並開始搓揉她的胸部、下體，甚至3度強行性侵，但最終皆因小芳強力反抗，性侵未得逞。新北地檢署近期依強制性交未遂罪嫌起訴該名中醫師。

起訴書指，該名中醫師邀約小芳到住家治療時，不顧小芳反抗，強行脫掉她的內衣褲，並搓揉對方胸部、撫摸下體，甚至3度嘗試將陰莖插入小芳下體，但皆因小芳反抗，未性侵得逞，事後小芳曾打電話給母親求救，稱叔父「做了不該做的事，只差最後一步」，並在親友的幫忙下提起勇氣報案。

檢方參考相關人士證詞發現，小芳被侵犯隔日曾致電給友人，稱被叔父撫摸、性暗示，還頻頻在電話中哭泣，暗示有輕生念頭，而小芳也曾向教授求助，指她長期被叔父性侵，小芳就讀的大學諮商中心也曾輔導小芳，發現她有情緒低落、無法言語的狀況。

另外，檢方調閱小芳就診資料也發現，她在案發前曾長期到叔父的中醫診所看診，但事發後便沒有再前往就醫，同年12月她改至身心診所就診，向醫師描述被叔父性侵未遂一事，出現情緒低落、嚴重焦慮、失眠、輕生意念等症狀，經診斷後出現創傷後壓力症、鬱症等症狀，因此依強制性交未遂罪嫌對該名中醫師提起公訴。

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