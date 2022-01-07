新北市林口區某中醫診所醫師2020年10月間聲稱要治療姪女小芳（化名），邀約小芳至其住處臥室，未料他卻色性大發，強行脫掉小芳的內衣褲，並開始搓揉她的胸部、下體，甚至3度強行性侵，但最終皆因小芳強力反抗，性侵未得逞。新北地檢署近期依強制性交未遂罪嫌起訴該名中醫師。
起訴書指，該名中醫師邀約小芳到住家治療時，不顧小芳反抗，強行脫掉她的內衣褲，並搓揉對方胸部、撫摸下體，甚至3度嘗試將陰莖插入小芳下體，但皆因小芳反抗，未性侵得逞，事後小芳曾打電話給母親求救，稱叔父「做了不該做的事，只差最後一步」，並在親友的幫忙下提起勇氣報案。
檢方參考相關人士證詞發現，小芳被侵犯隔日曾致電給友人，稱被叔父撫摸、性暗示，還頻頻在電話中哭泣，暗示有輕生念頭，而小芳也曾向教授求助，指她長期被叔父性侵，小芳就讀的大學諮商中心也曾輔導小芳，發現她有情緒低落、無法言語的狀況。
另外，檢方調閱小芳就診資料也發現，她在案發前曾長期到叔父的中醫診所看診，但事發後便沒有再前往就醫，同年12月她改至身心診所就診，向醫師描述被叔父性侵未遂一事，出現情緒低落、嚴重焦慮、失眠、輕生意念等症狀，經診斷後出現創傷後壓力症、鬱症等症狀，因此依強制性交未遂罪嫌對該名中醫師提起公訴。
★中時新聞網關心您：再給自己一次機會
自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務
生命線：1995
張老師專線：1980
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。