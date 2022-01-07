5日深夜嘉義縣東石鄉三家村台17線某土地公廟發生槍擊案，綽號「包子」的張嘉恩被打中頭部，性命垂危，嘉義地檢署認為開槍射中張嘉恩的嫌犯張壬榤、侯姓和許姓共犯，3人均涉5年以上有期徒刑重罪，且有湮滅證據、勾串共犯之虞，今向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准。

嘉義地方法院今下午2點開庭，一一訊問張壬榤等3人後，認定有羈押必要，地院認為，這起槍擊案為暴力犯罪集團，參與人數眾多，有勾串之虞，且相關犯罪情節及共犯的分工，有待檢方進一步調查釐清，加上被害人命危，已嚴重危害社會治安，所以3人均裁定羈押禁見。

檢警指出，退休侯姓刑警等人因經營土方掩埋等事業與張嘉恩等人屢發生口角糾紛，雙方均心生不滿，5日當天相約談判，且各自邀集友人助勢，結果在土地公廟「巧遇」，進而互持改造手槍駁火，結果張嘉恩頭部中彈。

警方獲報後，將張嘉恩送醫急救，並通報嘉義地檢署，嘉義地檢署指派檢察官陳睿明成立專案小組，積極偵辦。今凌晨檢察官訊問後，當庭將張壬榤3人逮捕，承辦檢察官認為，張壬榤等3人均涉刑法殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例之違法持有改造槍械等罪嫌，所為係5年以上有期徒刑重罪，且有相當理由認其有湮滅證據、勾串共犯情形，向法院聲請覊押禁見獲准。