彰化銀行公布，2021年12月合併稅前盈餘6.75億元，累計2021年全年合併稅前盈餘101.2億元，累計2021年全年合併稅前每股盈餘(EPS)為0.96元，累計2021年全年合併稅後盈餘87.66億元，累計2021年全年合併稅後每股盈餘(EPS)為0.84元。

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