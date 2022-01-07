家住台北的江姓男子先天性眼瞼下垂，老是一副「瞇瞇眼」無神樣，小時候還常被老師誤會打瞌睡被罰站，去年經高雄醫學院整形外科醫師賴春生手術，終於找回炯炯有神的雙眼。為了幫助同樣症狀的病童，他還大方捐出100萬元做公益。

江男平時雙眼大概只能張開0.1公分，為了擴大視野，習慣性用力張眼，養出抬頭尾，依然解決不了視覺障礙。20歲時他首度就醫，他院醫師以年紀過大、不適合替眼部動手術為由拒絕，最後南下找到賴春生。

賴春生是治療眼瞼下垂的權威，他表示，眼瞼下垂手術是將眼皮下方的復明皮瓣縮短，讓前額肌肉可自然拉起下垂的眼瞼，手術健保有給付。但該症狀患者多習慣用力張眼，導致抬頭紋、皮膚鬆弛等情況，若要拉皮則需另行自費。

手術後江男如願「開眼」，視野終於獲得改善，感念該病症造成的不便與痛苦，他還大方捐出100萬元，指定要給眼瞼下垂的病童使用，希望協助有同樣症狀的孩子改變人生。