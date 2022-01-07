國軍戰訓演練與時俱進，引進「實兵模擬接戰系統」，在士兵裝備上裝設高科技感測儀器，結合爆破槍戰聲光實境，戰士在城鎮戰演練逐屋攻堅。（黃子明攝）

陸軍步兵訓練指揮部引進「實兵模擬接戰系統」，在士兵槍管（見圖）、鋼盔與服裝裝設高科技感測儀器，結合爆破槍戰聲光實境，戰士在訓練中可貼近實戰情境，且能模擬遭受槍擊戰損戰情況。（黃子明攝）

陸軍步兵訓練指揮部引進「實兵模擬接戰系統」，在士兵槍管（見圖）、鋼盔與服裝裝設高科技感測儀器，結合爆破槍戰聲光實境，戰士在訓練中可貼近實戰情境，且能模擬遭受槍擊戰損戰情況。（黃子明攝）

軍步訓部體幹班學員在教練場進行體能訓練；國軍戰訓演練引進運動科技訓練系統，找出學員個別體能及身體差異，強化弱點提升學員訓練成效。（黃子明攝）

軍步訓部體幹班學員在教練場進行體能訓練；國軍戰訓演練引進運動科技訓練系統，找出學員個別體能及身體差異，強化弱點提升學員訓練成效。（黃子明攝）

陸軍步訓部學員在步訓部後山714高地旁模擬城鎮演練逐屋攻堅，演習場地設置模仿真實城鎮街景，有26棟建物，醫院、銀行、超商、咖啡館一應俱全，只是這裡咖啡館不賣咖啡。（黃子明攝）

陸軍步訓部學員在步訓部後山714高地旁模擬城鎮演練逐屋攻堅，演習場地設置模仿真實城鎮街景，有26棟建物，醫院、銀行、超商、咖啡館一應俱全，只是這裡的小七不販售任何商品。（黃子明攝）

軍步兵訓練指揮部學員在城鎮戰訓練中，扮演紅軍官兵在煙霧彈掩護下攻擊前進。（黃子明攝）

陸軍步兵訓練指揮部學員在城鎮戰訓練中，扮演紅軍官兵在煙霧彈掩護下攻擊前進。（黃子明攝）

國軍戰訓演練與時俱進，引進「實兵模擬接戰系統」，在士兵裝備上裝設高科技感測儀器，結合爆破槍戰聲光實境，戰士在城鎮戰演練逐屋攻堅。（黃子明攝）

國軍戰訓演練與時俱進，陸軍步訓部學員演練城鎮戰結束後，參演部隊在現場立即舉行連隊與分組訓後檢討會，士官兵一起做出搭肩團呼等動作，凝聚戰鬥向心力，顯現國軍現代化訓練活潑的一面。（黃子明攝）

一名陸軍步兵訓練指揮部學員在演習中模擬遭槍擊戰亡；國軍引進「實兵模擬接戰系統」，在士兵槍管、鋼盔與服裝上裝設高科技感測儀器，訓練中可模擬遭受槍擊戰損情況。（黃子明攝）

陸軍步兵訓練指揮部學員6日在城鎮戰訓練中，扮演紅軍官兵在裝甲車及煙霧彈掩護下，穿越障礙物攻擊前進。（黃子明攝）

實兵模擬接戰系統上身 國軍演訓科技化實境化 因應現代化戰爭型態，國軍戰訓演練與時俱進，陸軍步兵訓練指揮部引進「實兵模擬接戰系統」，在士兵裝備上裝設高科技感測儀器，結合爆破槍戰聲光實境，在城鎮戰可貼近實戰情境，且能模擬遭受槍擊戰損戰情況，讓演習更逼真；就連傳統強調體能戰技操訓的「體幹班」，如今也引進先進運動科技系統，藉由各種精密儀器檢測，了解個別士兵身體機能結構差異，並依據相關參數實施弱點強化，既減少運動傷害，也能提高訓練成效。

這套耗費10億元的「實兵模擬接戰系統」，為美軍現役裝備，硬體由美國引進，經中科院依據國軍戰訓實際需求設計相關程式，陸軍在107年開始用於部隊訓練，士兵的槍枝、鋼盔及服裝上均裝設訊號傳感及接收器，只要在訓練中感受到虛擬槍擊，就能立即顯示相關資訊，可供教官或演習裁判官判定戰損情況，演習場地設置也模仿真正城鎮街景，在步訓部後山714高地旁設置面積達2178坪戰訓練場，有26棟建物，醫院、銀行、超商、咖啡館一應俱全，讓士兵心理想像能夠更具臨場感。

演習結束後，參演部隊在現場立即舉行連隊與分組訓後檢討會，士官兵一起做出聯手團呼等動作，凝聚戰鬥向心力，也顯現國軍現代化訓練活潑的一面。