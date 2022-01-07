擁有中東混血基因的YouTuber蕾菈（Lyla），是「反骨男孩」成員之一，因外型神似鄧紫棋，有小鄧紫棋稱號，外型美豔性感又敢言的她，在網路擁有超高人氣，近日她曬出3張美照，結果大家的目光全被她火辣打扮給吸引。

蕾菈近日在社群發文，表示因為天氣要冷不冷，讓她都不知道該怎麼穿衣服了，而她也附上穿著性感運動風的美照，嬌喊「3選1好難選」，只見她短上衣挖空，露出裡面的運動內衣，渾圓美胸形狀一覽無遺。

下半身穿緊身瑜珈褲的她，因為過於貼身，導致「駱駝蹄」失守形狀全露出，讓網友都驚呼「這形狀太害羞了」、「沒穿底褲？」、「下面有點太明顯」，不過蕾菈本人也跳出來回應「嗚嗚，那是褲子縫線」。

蕾菈回應網友。(圖／翻攝自蕾菈IG)

蕾菈不僅擁有性感外型，加上自然不做作的個性，讓她人氣持續攀升，IG有超過116萬粉絲追蹤，去年4月認愛DJ湯宇，小倆口感情穩定，時常透過社群放閃，日前兩人一起度過跨年夜，她也感謝男友讓她好好地做自己，不僅把家裡打理好，在外也照顧她，讓她一直處於熱戀期的感覺。