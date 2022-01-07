據土耳其媒體報導，在交貨遭延誤之後，巴基斯坦已經決定取消其2018年從土耳其購買30架T129攻擊直升機的訂單，轉向採購中國大陸製造的直-10ME武裝直升機，這可以說是巴國購入中國製造殲-10戰機後衍生的紅利。

《環球網》引述土媒《國防工業新聞》報導稱，取消購買土耳其攻擊直升機的決定，是巴基斯坦武裝部隊公共關係部負責人巴巴爾．伊夫蒂哈爾少將在新聞發佈會上宣佈的。他表示，巴基斯坦「決定繼續前進」，並證實目前正和中方就採購直-10ME武裝直升機進行談判，至於土耳其的交易，則已經放棄了。

報導指出，巴基斯坦曾在2014年和中共就採購直-10進行過談判。但還是在2018年向土耳其訂購了30架價值15億美元的T129攻擊直升機，由於該直升機所用LHTEC-T800發動機是美國製造，必須先獲得美方出口許可，但美國長期不予回應，土耳其因此一直無法執行該項訂單。

土耳其與美方就執行該合同進行了長時間的談判，試圖獲得有關發動機的出口許可證。現在根據巴基斯坦的說法，這個持續多年的進程已經結束。

土耳其總統府發言人易卜拉欣．卡林早前的表態稱，「美國阻止了我們向巴基斯坦提供戰鬥直升機。這可能導致招標轉移到中國，而輸家將是美國。」

據更早之前的報導，和巴基斯坦的武直訂單得不到美國出口許可證形成鮮明對比的是，土耳其向菲律賓出售同款攻擊直升機的合同，卻得到了美國政府的許可。

報導表示，巴基斯坦軍方計畫用新的武裝直升機替換現役的48架老舊美制AH-1F攻擊直升機。此前，巴方曾與美國達成購買12架新型AH-1Z攻擊直升機的協議，但由於美國方面的問題，該協議未能落實。

公開資料顯示，中國製造的直-10ME是在2018年首次亮相的一款先進攻擊直升機，它由直-10升級而來，改進的部份包括：配備主動和被動對抗裝備，換裝功率達1200千瓦的更強大發動機，採用新的發動機排氣噴口以減少紅外特徵，附掛裝甲板提供防禦能力等。

報導指出，直-10ME具有全天候作戰能力，擁有空地、空對空導彈，火箭彈、航炮等多種機載武器，可有效打擊敵方地面工事，裝甲和非裝甲移動目標，以及直升機等空中目標。

據了解，巴基斯坦已向中國購入至少25架殲-10CE戰機，該國內政部長日前宣布這批戰機將在3月的巴國獨立紀念日的慶典上編隊飛越觀禮台。這批戰機也是殲-10系列機首次出口，對中國國防工業的國際市場前景有重要意義。