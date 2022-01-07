台中第二選區立委補選，剩下最後2天。國民黨候選人顏寬恒的父親顏清標，因有人詢問「母親的墳墓地目是否合法」，6日晚間傳出他被氣到血壓飆高掛急診。資深媒體人陳揮文表示，顏清標被氣到住院，選舉會選成這個樣子，這件事會發酵。

陳揮文7日在政論節目《新聞大白話》感嘆說，我們的選舉居然選到這樣子，顏清標氣到血壓升高去急診，被網路這樣修理，他認為這件事會發酵。因為顏清標在地這麼久，卻被說他媽媽怎樣，後來還因此送急診，這對台中第二選區純樸的鄉親來說，可能會認為怎麼選舉會選成這個樣子。

陳揮文接著表示，像補選這樣一對一的選舉，顏寬恒是獨立去面對國家隊，而要一個人去對抗國家隊，多難啊，所以他要幫顏寬恒加油。但由於當地選區的特殊性，顏寬恒和爸爸在地方長期的耕耘，他期待會有奇蹟出現，就看9日的投票。

針對顏清標被氣到住院，台中市民政局局長吳世瑋表示，有媒體打電話問他，顏清標的母親的墳墓，是否有符合殯葬條例，因此就撥個電話給議會劉副秘書長，所以這些事情顏清標也會知道。顏寬恒則證實爸爸顏清標住院，並表示只希望爸爸的身體能夠好好恢復。林靜儀則回應表示，「這一案我不曉得，希望顏董事長身體早日健康。」