針對蔡英文總統昨附和衛福部長陳時中說法，反駁「破口說」，國民黨文傳會副主委、桃園市議員舒翠玲、市議員黃敬平今天抨擊，所謂的「桃機破口」是指桃園市府、市長鄭文燦、蔡英文群起怠忽職守，三天兩頭替造勢站台，無心防疫屢讓疫情陷入險境，蔡英文與鄭文燦不應再跑選舉站台行程，應盡快收手，回台北及桃園坐鎮防疫，以安定民心。

桃機Omicron群聚延燒，舒翠玲說，陳時中日前呼籲大家盡量不要使用「破口」來稱呼染疫的人，問題是明明沒有人惡意攻擊確診者，陳時中實在沒必要替心繫政治的人「硬找台階」，如此無中生有，是否就是藉故當暖男，模糊政府的防疫責任？畢竟民進黨才是會「亂貼破口標籤」的人，去年本土疫情大爆發時，只有衛福部次長石崇良脫口潑萬華髒水。

對於蔡英文力挺陳時中說法，舒翠玲表示，蔡英文近期的重心大多在輔選，從發文也可以看見端倪，昨晚連發兩篇臉書，第一篇附和陳時中的「破口說」，過沒多久即原形畢露，又再發文維護林昶佐。明天就是中二補選的選前之夜，國民黨不跟民進黨玩「總統級」動員，請蔡英文回答「疫情嚴峻還執意站台嗎」？

舒翠玲批評，桃園市政府針對金嗓歌友會的處置實在有非常多的缺漏，因為金嗓歌友會其實都是有具名登記的，但是在清潔工確診之後3天，卻都還沒有通知所有參與歌友會跨年活動的人進行疫調及採檢，因此已經提出動議，要求1月12日桃園市政府要針對此事件做專案報告。

黃敬平則說，這起群聚凸顯邊境防疫慢半拍，而指揮中心大眾運輸防疫指引，似乎仍停留在去年4月修訂版，是否因為指揮中心訂定的通勤巴士防疫指引不足，才發生「混搭」、「未固定座位」而不幸染疫的憾事？現今農曆年節將至，全民都在等蔡政府好好拴緊防疫螺絲。